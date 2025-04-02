СИЗО-1 в Казани переедет в новое здание в мае 2025 года

Переезд следственного изолятора №1 УФСИН с улицы Япеева, 16 запланирован на май этого года. Об этом сообщил глава комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин в беседе с «Татар-информ».
«Корпуса нового СИЗО практически готовы, и информация о скором переезде соответствует действительности. Однако наш комитет не курирует этот вопрос», – уточнил Гущин.
Строительство нового изолятора близится к завершению
Еще в 2022 году УФСИН по РТ анонсировало возведение нового здания СИЗО-1 в Авиастроительном районе Казани. Современный изолятор рассчитан на 1 тыс. человек и строится в рамках федеральной программы «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы».
На данный момент завершаются внутренние работы: монтаж коммуникаций, отделка помещений и благоустройство территории. Общая площадь застройки превышает 21 тыс. кв. метров.
Инфраструктура нового СИЗО
Комплекс включает:
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6 режимных корпусов (в том числе для женщин и несовершеннолетних),
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административное здание,
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корпус для свиданий (с прачечной, кухней и столовой),
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склады (продовольственный и вещевой),
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кинологический блок с тренировочными площадками,
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учебные зоны для персонала (полоса препятствий, строевая площадка).
После переезда историческое здание на ул. Япеева, вероятно, будет передано городу. Его дальнейшая судьба пока не определена.