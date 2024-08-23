СК России потребовал доклад о деле с участками для многодетных семей в РТ

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Республика
23 августа 2024  10:18
Автор:
Эндже Гарафиева

В связи с сообщениями СМИ о нарушении прав многодетных семей в Республике Татарстан, где чиновники длительное время не предоставляют им положенные земельные участки, а также предлагают участки в районах без дорог, коммуникаций и инфраструктуры, Следственным комитетом России по РТ было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Павлу Олейнику представить доклад о ходе расследования этого дела.

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