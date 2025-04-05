СК России взял на контроль расследование убийства ребенка в Казани

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Республика
5 апреля 2025  18:09

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства пятилетнего мальчика в Казани (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Обстоятельства происшествия:

  • 4 апреля 2025 года в одной из квартир города обнаружено тело ребенка

  • Предполагаемая виновница – 27-летняя мать, находившаяся в неадекватном состоянии

  • По предварительным данным, смерть наступила в результате множественных ранений острым предметом

Ход расследования:
✔️ Подозреваемая задержана
✔️ Решается вопрос о мере пресечения
✔️ Глава СК России А.И. Бастрыкин потребовал личного доклада от руководителя татарстанского управления В.А. Липского

Пресс-служба Следственного комитета подчеркивает особый контроль за расследованием этого резонансного дела.

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