СК России взял на контроль расследование убийства ребенка в Казани

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства пятилетнего мальчика в Казани (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Обстоятельства происшествия:
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4 апреля 2025 года в одной из квартир города обнаружено тело ребенка
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Предполагаемая виновница – 27-летняя мать, находившаяся в неадекватном состоянии
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По предварительным данным, смерть наступила в результате множественных ранений острым предметом
Ход расследования:
✔️ Подозреваемая задержана
✔️ Решается вопрос о мере пресечения
✔️ Глава СК России А.И. Бастрыкин потребовал личного доклада от руководителя татарстанского управления В.А. Липского
Пресс-служба Следственного комитета подчеркивает особый контроль за расследованием этого резонансного дела.