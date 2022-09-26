 СК: во время нападения на ижевскую школу погибли 9 человек
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СК: во время нападения на ижевскую школу погибли 9 человек

Из погибших – два охранника, два учителя и пять школьников.

Россия/Мир
26 сентября 2022  12:07
Автор:
Ольга Ильина

По информации Следственного комитета, жертвами стрельбы в ижевской школе №88 стали девять человек – два охранника, два учителя и пять школьников, также есть раненые.

Напомним, в ижевской школе №88 неизвестный мужчина ворвался в класс во время урока и начал стрелять по ученикам.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что нападавший покончил с собой. Об этом сообщил Глава Удмуртии Александр Бречалов, который прибыл к месту происшествия.

«Пока неустановленный мужчина проник в школу, убил охранника <…>. Есть жертвы среди детей, и раненные. Сейчас почти закончилась эвакуация. По моей информации, нападавший застрелился», – рассказал он.

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