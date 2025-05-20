СК возбудил дело после массового отравления школьников в Татарстане

news_top_970_100
Республика
20 мая 2025  14:41

Старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий сообщил, что началось уголовное производство по факту массового отравления учащихся лицея «Инноватика» в селе Усады Лаишевского района.

На место происшествия оперативно выехала рабочая группа в составе и.о. прокурора района Валерия Медведева и специалистов территориального управления Роспотребнадзора. В настоящее время проводится комплексная проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в образовательном учреждении. Отмечается, что следователи узнали об отравлении благодаря мониторингу средств массовой информации..

«По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение о мерах прокурорского реагирования», – заявили в пресс-службе прокуратуры республики.

Параллельно следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, включая возможные нарушения в организации питания школьников. На данный момент проводится опрос пострадавших, их родителей и персонала лицея, назначены необходимые экспертизы.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане стартовал уникальный конкурс дворовых мероприятий «Күрше Фест»
В Казани в тестовом режиме открылся после обновления Московский рынок
Негостеприимное Подмосковье: «Рубин» вновь не смог победить в Химках
Негостеприимное Подмосковье: «Рубин» вновь не смог победить в Химках
В казанской колонии №2 к 80-летию Великой Победы открыли мемориал
СК возбудил дело после массового отравления школьников в Татарстане
Органические продукты - залог здоровья нации
ESPN спрогнозировал выбор трёх россиян на драфте НБА
Гран-при «Хрустального пера» в 2025 году получил ветеран ВОВ Александр Малов
Гран-при «Хрустального пера» в 2025 году получил ветеран ВОВ Александр Малов