СК возбудил дело после массового отравления школьников в Татарстане

Старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий сообщил, что началось уголовное производство по факту массового отравления учащихся лицея «Инноватика» в селе Усады Лаишевского района.

На место происшествия оперативно выехала рабочая группа в составе и.о. прокурора района Валерия Медведева и специалистов территориального управления Роспотребнадзора. В настоящее время проводится комплексная проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в образовательном учреждении. Отмечается, что следователи узнали об отравлении благодаря мониторингу средств массовой информации..

«По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение о мерах прокурорского реагирования», – заявили в пресс-службе прокуратуры республики.

Параллельно следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, включая возможные нарушения в организации питания школьников. На данный момент проводится опрос пострадавших, их родителей и персонала лицея, назначены необходимые экспертизы.