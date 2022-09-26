СК: жертвами в нападении на ижевскую школу стали 13 человек, из них 7 детей

По предварительным данным сотрудников Следственного комитета России, во время нападения на ижевскую школу №88 погибли 13 человек. Из них семь детей, остальные взрослые. Также ранены 14 детей и семь взрослых. Информация по погибшим и раненым уточняется.

В Удмуртии объявлен траур по погибшим после стрельбы в школе, он продлится до 29 сентября.

Напомним, сегодня утром неизвестный мужчина в черной одежде и балаклаве проник в школу №88 и начал стрелять в учеников. После этого нападавший покончил с собой.