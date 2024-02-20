Скандально известная мать из Казани, вышедшая замуж за сына, снова шокировала

В прошлом году по России прошла скандальная новость о том, что 54-летняя Айсылу Чижевская-Мингалим из Казани стала супругой 23-летнего Даниила, являющегося ее приемным сыном.

А недавно она снова шокировала общественность, заявив в прямом эфире одной из телевизионных программ, что у нее уже есть ребенок. Малыш появился на свет с проблемами здоровья и мать отдала его медсестре под предлогом стать временно няней.

Айсылу заявила, что помогала материально ребенку и даже купила медсестре комнату. Даниил был шокирован информацией о первенце жены, но согласился усыновить этого ребенка. Айсылу сказала, что готова родить еще одного малыша от 23-летнего возлюбленного с помощью ЭКО.