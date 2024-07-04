Сказка Грузии подошла к концу, действующий чемпион Европы тоже в ауте

Швейцария - Италия, 2:0

Четыре года назад швейцарцы с большим трудом отобрались в плей-офф Евро: тогда сборная расположилась лишь на третьей строчке в квартете А, имела отрицательную разницу мячей и проиграла будущим чемпионам Европы футболистам Италии 0:3. Но в 1/8 финала «крестоносцы» смогли удивить даже самых убежденных скептиков - игра с действующим чемпионом мира Францией не позволила выявить сильнейшего аж за 120 минут. Соперники разошлись со счетом 3:3 и определяли четвертьфиналиста в серии пенальти. На двоих реализовали девять ударов с «точки», но дальше пошла Швейцария - 5:4! Затем швейцарцы наткнулись на Испанию, вновь дотянули до серии пенальти, где в итоге уступили, но свою сенсацию миру подарили.

На нынешнем Евро Швейцария прошла без поражений групповой этап и пробилась в плей-офф со второго места. В 1/8 финала подопечным Мурата Якина (помните его по работе в «Спартаке»?) хватило ровно 46 минут, чтобы отправить сильнейшую сборную континента на отдых. Ремо Фройлер на 37-й минуте распечатал Доннарумму, а Рубен Варгас на 46-й круто уложил мяч в дальнюю девятку.

Германия - Дания, 2:0

Датчане, выбравшиеся из группы С с тремя ничейными результатами, не смогли повторить свою яркую историю образца прошлого Евро. Напомним, на том турнире сборная второй раз довольствовалась бронзовыми медалями. По пути Дания лихо разобралась с Уэльсом (4:0), Чехией (2:1) и оступилась в дополнительное время на Англии (1:2 д. в.).

В 2024-м датчанам оказалась не по зубам Германия. Немцы продемонстрировали солидный прессинг, в четыре раза чаще били в створ (9:2) и смогли снять вопрос о победителе в основное время. Сначала на 48-й минуте арбитры отменили взятие ворот у датчан - в дело вступил VAR, а спустя пять минут немцы заработали пенальти, который реализовал Кай Хавертц. На 68-й минуте преимущество Германии удвоил Джамал Мусиала.

Англия - Словакия, 2:1 (д. в.)

Во второй игровой день определялись будущие соперники Швейцарии и Германии по четвертьфиналу. Словаки традиционно тяжело выступали на Евро - с момента обретения независимости пять турниров подряд сборная вообще не попадала на турнир, в 2016-м прошла в плей-офф с третьего места благодаря победе над Россией (2:1), а спустя четыре года не преодолела групповой этап.

На Евро-2024 Словакия прошла в 1/8 финала из уникальной группы Е, где все команды набрали по четыре очка. В дело включились дополнительные показатели, которые и позволили словакам стать третьими. Но история очных матчей с Англией намекала на определенные трудности с этим соперником: три игры, два поражения и одна ничья. Впрочем, словаки смогли удивить - на 25-й минуте они вышли вперед. Затем на 50-й минуте Фил Фоден сравнивает счет, однако VAR взятие ворот отменяет. Спастись англичанам удалось в компенсированное время - Джуд Беллингем невероятным ударом через себя отправил сборные в экстра-таймы. Едва стартовал первый, как Гарри Кейн принес номинальным хозяевам победу. Англия получила в соперники по четвертьфиналу Швейцарию.

Испания - Грузия, 4:1

Единственный представитель постсоветского пространства в плей-офф продолжил переписывать свою книгу истории. Скромная Грузия открыла счет на 18-й минуте, помог автогол, и удерживала свое преимущество до 39-й. Да, дальше Испания добавила скоростей, нанесла 13 ударов в створ, четыре из которых оказались не по силам Георгию Мамардашвили, но девять классных сэйвов он себе может занести в актив. Как и вся сборная Грузии, где только пять футболистов из 26 выступают в топовых европейских чемпионатах. Команда под руководством Вилли Саньоля подарила невероятный праздник этой маленькой стране. А Испания в четвертьфинале сыграет с Германией, последний раз соперники встречались на Евро в финале, то был 2008-й и минимальная победа испанцев.

Франция - Бельгия, 1:0

Бельгийцы сделали акцент на игре от обороны, изредка огрызаясь контратаками. Но здесь их подвела реализация - за четыре матча на турнире сборная отличилась всего два раза. Довольно печальный КПД показала и Франция: из 20 ударов только два достигли створа. Причем победный мяч французы забили не сами, уже второй раз за турнир результат принес автогол. В широком смысле у Франции тоже есть беда, но с голами с игры - их пока ноль. Есть два автогола и один мяч с пенальти.

Португалия - Словения, 0:0 (3:0 по пен.)

Сборная Словении второй раз в своей истории смогла отобраться на Евро. В 2000-м команда попала в квартет к Испании, Сербии+Монтенегро и Норвегии. Отстояв две ничьи, словенцы стали последними и далее вновь испытывали трудности с ситом отбора. В 2024-м Словении хватило трех ничейных результатов для выхода в 1/8 финала.

Скромная сборная круто сдержала натиск первых 20 минут от Португалии. Команда дотерпела до дополнительного времени, где Беньямин Шешко едва не принес победу словенцам, а затем Ян Облак еще и взял пенальти от Криштиану Роналду. 120 минут держалась Словения, но матч дошел до серии пенальти. Португальцы реализовали три удара из трех, а их вратарь Диогу Кошта парировал все три попытки словенцев. Португалия отправилась в четвертьфинал к Франции.

Румыния - Нидерланды, 0:3

Румыны попали в уже упомянутую выше группу Е, где по дополнительным показателям заняли первую строчку. Исторически у этой сборной трудно складывались отношения с чемпионатами Европы: начиная с 2000 года прослеживается цикл, когда румыны проходят в финальную стадию через раз. В 2020-м они остались без Евро, в 2024-м второй раз смогли пробиться в плей-офф.

Но матч с Нидерландами оказался им откровенно не по зубам. 5:24 - удары по воротам, 1:6 - удары в створ, дубль Донелла Малена и мяч Коди Гакпо решили вопрос о сильнейшем в этой паре.

Австрия - Турция, 1:2

Завершает наш обзор еще одна сенсация - турки уверенно прошли сборную Австрии. Австрийцы завершили выступление в группе D лидерами, однако турки распечатали их ворота уже на первой минуте матча. Следом Австрия завладела инициативой, но номинальные гости смотрелись хорошо. Голкипер Мерт Гюнок забрал в свою копилку четыре сэйва, а на 59-й минуте Мерих Демирал оформил второй мяч в ворота Австрии.

Главное достижение Турции на Евро датируется 2008 годом, когда сборная взяла бронзовые медали. С того момента турки один раз пропустили турнир и дважды не смогли преодолеть групповой этап. Теперь в ¼ финала их ждет крутой экзамен от Нидерландов.