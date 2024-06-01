Сказка о белуге Хлебушке продолжает серию книг Национального музея РТ

Сегодня в Национальном музее РТ в рамках разнообразной программы, посвященной Международному Дню защиты детей, состоялась презентация книги «Белуга по имени Хлебушек» о гигантской рыбе белуге – одном из экспонатов музея.

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Республика
1 июня 2024  17:17
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

Как рассказал автор этой сказки о любопытном белужонке доктор филологических наук, поэт, журналист, сценарист, члена Союза журналистов России Айрат Бик-Булатов, это вторая сказка для детей, написанная для музея. В прошлом году презентовали книгу «Как бурозубке хобот помог» - самой маленькой мышке бурозубке. Всего в этой сказочной серии планируется выпустить 7 книг, они будут рассказывать об удивительных животных, птицах, насекомых, которых можно увидеть в зоологической коллекции музея.

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