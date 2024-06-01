Сказка о белуге Хлебушке продолжает серию книг Национального музея РТ

Как рассказал автор этой сказки о любопытном белужонке доктор филологических наук, поэт, журналист, сценарист, члена Союза журналистов России Айрат Бик-Булатов, это вторая сказка для детей, написанная для музея. В прошлом году презентовали книгу «Как бурозубке хобот помог» - самой маленькой мышке бурозубке. Всего в этой сказочной серии планируется выпустить 7 книг, они будут рассказывать об удивительных животных, птицах, насекомых, которых можно увидеть в зоологической коллекции музея.