Школа, детсад и 25 домов в Советском районе на сутки останутся без воды

С 9:00 23 июля до 11:00 24 июля в ряде домов Советского района Казани будет временно отключена вода, сообщают в водоканале города.

Это связано с проведением работ по подключению переложенного участка водопровода.

Без водоснабжения останутся 25 многоквартирных жилых домов, школа и 2 детских сада. Объекты расположены на Сибирском тракте, улицах 1-я Владимирская, Академика Арбузова, Журналистов, Халитова, Зур Урам и прочие адреса. На сайте казанской мэрии можно ознакомится с полным перечнем.

Казанцев предупреждают, что почти в 200 многоквартирных домах, шести школах и 12 детских садах будет наблюдаться пониженное давление воды.

Ориентировочно водоснабжение будет до пятого этажа, возможны кратковременные перебои.