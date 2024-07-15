Школа, детсад и 25 домов в Советском районе на сутки останутся без воды

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Город
15 июля 2024  20:46
Автор:
Эндже Гарафиева

С 9:00 23 июля до 11:00 24 июля в ряде домов Советского района Казани будет временно отключена вода, сообщают в водоканале города. 

Это связано с проведением работ по подключению переложенного участка водопровода.

Без водоснабжения останутся 25 многоквартирных жилых домов, школа и 2 детских сада. Объекты расположены на Сибирском тракте, улицах 1-я Владимирская, Академика Арбузова, Журналистов, Халитова, Зур Урам и прочие адреса. На сайте казанской мэрии можно ознакомится с полным перечнем.

Казанцев предупреждают, что почти в 200 многоквартирных домах, шести школах и 12 детских садах будет наблюдаться пониженное давление воды.

Ориентировочно водоснабжение будет до пятого этажа, возможны кратковременные перебои.

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