Школьницы в Челнах травмировали себя из-за опасных игр на карусели

В Набережных Челнах две школьницы получили травмы на карусели, которую раскручивали подростки. По информации «Челнинских известий», инцидент произошел вечером 19 августа на улице Виктора Полякова.

На видео в соцсетях видно, как карусель набирает опасную скорость, после чего одна из девочек вылетает и падает на асфальт. Вторая школьница осталась на карусели, но тоже получила травмы.

Обеих пострадавших увезли в больницу. 15-летнюю девочку госпитализировали, а ее 12-летнюю подругу после осмотра отпустили домой.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Родителей пострадавших девочек вызвали в отдел по делам несовершеннолетних.