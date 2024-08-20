Школьницы в Челнах травмировали себя из-за опасных игр на карусели

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Республика
20 августа 2024  12:25
Автор:
Эндже Гарафиева

В Набережных Челнах две школьницы получили травмы на карусели, которую раскручивали подростки. По информации «Челнинских известий», инцидент произошел вечером 19 августа на улице Виктора Полякова.

На видео в соцсетях видно, как карусель набирает опасную скорость, после чего одна из девочек вылетает и падает на асфальт. Вторая школьница осталась на карусели, но тоже получила травмы.

Обеих пострадавших увезли в больницу. 15-летнюю девочку госпитализировали, а ее 12-летнюю подругу после осмотра отпустили домой.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Родителей пострадавших девочек вызвали в отдел по делам несовершеннолетних.

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