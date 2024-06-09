Школьники из разных стран приедут на олимпиаду по русскому языку в Казань

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Город
9 июня 2024  15:09
Автор:
Эндже Гарафиева

С 12 по 15 июня в Казани на базе оздоровительно-образовательного комплекса «Дуслык» пройдет международная олимпиада по русскому языку для учащихся школ с родным (нерусским) языком обучения. В ней примут участие более 200 школьников из регионов России и стран СНГ.

Олимпиада состоится в два тура: устный и письменный. Участникам предстоит продемонстрировать свои знания из различных разделов русского языка, включая морфологию, орфографию, синтаксис, пунктуацию и грамматику. В ходе устного тура будут оцениваться знания фонетики, лексики, фразеологии, стилистики и культуры речи.

Помимо олимпиадных заданий ребята смогут погрузиться в богатую культурную программу. 
Участие в международной олимпиаде соответствует целям федерального проекта «Молодежь России» национального проекта «Образование», направленного на самореализацию молодежи, демонстрацию их способностей и навыков, а также на популяризацию русского языка за рубежом.

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