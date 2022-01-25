Школы Казани не планируют переводить на «удаленку» из-за введения карантина

Общеобразовательные учреждения Казани не планируют переводить на дистанционный формат обучения из-за введения карантина в 16 школах города в связи с заболеванием ОРВИ. Об этом «Казанским ведомостям» сообщили в Управлении образования столицы Татарстана.

«На сегодняшний день речи о переводе образовательных учреждений на дистанционный режим работы не идет. В тех классах, где заболеваемость 20% и более, учебный процесс приостанавливается. По окончании карантина учебная программа будет реализована в полном объеме», — говорится в сообщении.

Класс закрывают на карантин на семь дней в случае, если там отсутствует 20% учеников. На данный момент полное закрытие школ из-за заболеваемости ОРВИ также не предусмотрено.

«Как показывает практика, классы или группы сменяют друг друга, в одном классе карантин заканчивается, в другом начинается», — отметили в управлении.

Напомним, в 16 школах города на карантин закрыты 26 классов. Сейчас ведется мониторинг состояния как преподавателей, так и учеников общеобразовательных учреждений.