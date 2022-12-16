Скончалась известная татарстанская певица Эльмира Сулейманова

Сегодня утром не стало известной певицы татарской эстрады Эльмиры Сулеймановой. Ей было 40 лет, с мужем воспитывали двоих детей. Об этом сообщает «Интертат».

С 2012 года Сулейманова начала сотрудничать с продюсерским центром «Барс Рекордс», а в 2018-м получила звание заслуженной артистки Татарстана.

О причине смерти не уточняется.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на 44-м году жизни скончался бывший актер театра «Мастеровые» Максим Сальников. В Челнах его запомнили по ролям полковника Пикеринга в спектакле «Пигмалион», доктора Уайта в «Свидетеле обвинения», почтмейстера Шпекина в «Ревизоре». В театре он работал шесть лет.