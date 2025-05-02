Скончалась мировой судья Камско-Устьинского района Диляра Сафина

Пресс-служба Министерства юстиции Республики Татарстан сообщила о безвременной кончине мирового судьи судебного участка №1 Камско-Устьинского судебного района Диляры Сафиной. Дата и обстоятельства смерти не уточняются.

Диляра Хафизовна Сафина родилась 3 декабря 1990 года. На должность мирового судьи она была назначена 15 февраля 2023 года.

В официальном некрологе отмечается, что, несмотря на относительно небольшой срок работы в должности, Диляра Сафина проявила себя как высококлассный специалист. "Она отличалась глубокими профессиональными знаниями, принципиальностью и неукоснительным соблюдением норм права. Её решения всегда характеризовались взвешенностью и справедливостью", - говорится в сообщении.