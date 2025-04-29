Скончалась народная поэтесса Татарстана Клара Булатова

На 89-м году жизни ушла из жизни выдающаяся татарская поэтесса Клара Гарифовна Булатова. О ее кончине сообщил Союз писателей Республики Татарстан.

Родившаяся 18 марта 1936 года в деревне Татарские Карамалы Сармановского района, Клара Булатова посвятила жизнь служению родной литературе. После окончания Казанского университета в 1969 году она многие годы преподавала татарский язык и литературу в сельских школах, воспитывая любовь к родному слову у новых поколений.

Творческое наследие поэтессы включает такие знаковые сборники, как «Впереди весна» (1967), «Всегда со мной» (1969), «Летняя пора» (1972), «Сенокос» (1986), «Окна памяти» (1989) и «Рябиновая пастила» (1991). Ее лирика, пронизанная глубокой связью с родной землей и народными традициями, заняла особое место в татарской литературе XX века.