Скончался народный артист ТАССР Юрий Максимов

6 апреля на 99-м году жизни ушёл из жизни Юрий Александрович Максимов — легенда казанской сцены, народный артист ТАССР, отдавший более 50 лет Казанскому ТЮЗу. Об сообщает пресс-служба Министерства культуры Республики Татарстана.

Творческое наследие:

200+ ролей в театре

в театре Один из старейших артистов , работавший с военной труппой и видевший несколько эпох театральной истории

, работавший с военной труппой и видевший несколько эпох театральной истории Звание народного артиста ТАССР — признание вклада в культуру республики

Прощание:

8 апреля в 12:00

Церковь на Арском кладбище (Казань)

Юрий Александрович останется в памяти зрителей как символ преданности искусству и живая связь поколений.

Соболезнуем родным, друзьям и коллегам.