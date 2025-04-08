Скончался народный артист ТАССР Юрий Максимов

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Город
8 апреля 2025  09:17

6 апреля на 99-м году жизни ушёл из жизни Юрий Александрович Максимов — легенда казанской сцены, народный артист ТАССР, отдавший более 50 лет Казанскому ТЮЗу. Об сообщает пресс-служба Министерства культуры Республики Татарстана.

Творческое наследие:

  •  200+ ролей в театре
  •  Один из старейших артистов, работавший с военной труппой и видевший несколько эпох театральной истории
  •  Звание народного артиста ТАССР — признание вклада в культуру республики

Прощание:

  •  8 апреля в 12:00
  •  Церковь на Арском кладбище (Казань)

Юрий Александрович останется в памяти зрителей как символ преданности искусству и живая связь поколений.

Соболезнуем родным, друзьям и коллегам.

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