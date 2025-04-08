Скончался народный артист ТАССР Юрий Максимов

6 апреля на 99-м году жизни ушёл из жизни Юрий Александрович Максимов — легенда казанской сцены, народный артист ТАССР, отдавший более 50 лет Казанскому ТЮЗу. Об сообщает пресс-служба Министерства культуры Республики Татарстана.
Творческое наследие:
- 200+ ролей в театре
- Один из старейших артистов, работавший с военной труппой и видевший несколько эпох театральной истории
- Звание народного артиста ТАССР — признание вклада в культуру республики
Прощание:
- 8 апреля в 12:00
- Церковь на Арском кладбище (Казань)
Юрий Александрович останется в памяти зрителей как символ преданности искусству и живая связь поколений.
Соболезнуем родным, друзьям и коллегам.