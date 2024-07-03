«Сковородку» у КФУ в этом году планируют отремонтировать

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Город
3 июля 2024  10:04
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани обновят популярную среди студентов площадку перед главным зданием Казанского федерального университета. Проект ремонтных работ прошёл государственную историко-культурную экспертизу и получил положительное заключение, сообщает Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

На этой полукруглой площадке, известной как «Сковородка», планируется очистить и выровнять гранитные ступени, а также заменить гранитную плитку и бетонную брусчатку. Это улучшит техническое состояние территории и повысит безопасность её эксплуатации для пешеходов, включая маломобильные группы населения.

Площадь участка, на котором будут проводиться работы, составляет 4077,9 квадратных метра. Гранитную плитку заменят на площади 379 квадратных метров, а тротуарную бетонную брусчатку — на площади 33,6 квадратного метра. Совокупная длина гранитных ступеней, которые очистят кварцевым песком, составляет 88,82 метра.

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