В СКР по РТ опровергли версию, что подозреваемый в двойном убийстве в Мелекесе был застрелен

В Следственном комитете России по Татарстану опровергли версию, что подозреваемый в двойном убийстве в поселке Мелекес Тимур Прохоров был застрелен, а не покончил с собой. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

«Изъята запись с камеры видеонаблюдения в селе Мелекес, по результатам изучения которой следствие приходит к выводу о том, что кроме подозреваемого, в день убийства в дом никто не заходил и не выходил из него. Кроме того, согласно результатам осмотра автомобиля, где мужчина свел счеты с жизнью и прилегающей территории, а также предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, в автомобиле он был один», – сообщил Шептицкий.

В СКР также рассказали, что по делу будет сдалан ряд экспертиз, в том числе генотипоскопические экспертизы орудий убийства женщин. Кроме того, во время расследования был выявлен еще один эпизод преступления. После совершения убийства в поселке Прохоров уехал в Набережные Челны, где познакомился с 47-летней массажисткой. Придя к ней, он изнасиловал женщину.

Напомним, что на неделе в одном из домов села Мелекес под Набережными Челнами были обнаружены тела двоюродных сестер — 20-летней Алсу и 18-летней Сабрины. Алсу 20 января сыграла свадьбу с Тимуром Прохоровым. Ее сестра гостила в доме у молодоженов. Через некоторое время муж Алсу Тимур был найден мертвым в своей машине по дороге в Елабугу.

Позднее отец подозреваемого, ссылаясь на данные судмедэкспертизы, заявил, что его сын сам стал жертвой преступления.