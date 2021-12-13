СКР по РТ возбудил уголовное дело после отравления людей хлором в бассейне

Следственный комитет РФ по РТ возбудил уголовное дело по факту отправления парами хлорки в бассейне в селе Кульсеитово по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По предварительным данным, все пострадавшие были посетителями частного бассейна.

Напомним, что всего было зарегистрировано девять обращений с признаками отравления парами хлорки. Среди них трое детей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что состояние отравившихся хлоркой в бассейне в селе Кульсеитово оценивается средней степенью тяжести.