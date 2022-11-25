 СКР возбудил уголовное дело после видео, где мать избивает малолетнюю дочь
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СКР возбудил уголовное дело после видео, где мать избивает малолетнюю дочь

Дело завели по двум статьям.

Город
25 ноября 2022  12:40
Автор:
Ольга Ильина

В Казани женщина сняла на видео, как избивает полуторагодовалую дочь, после чего она выставила ее на балкон. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по двум статьям – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязание.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

Ранее «КВ» сообщали, что прокуратура Московского района Казани так же проверяет эту информацию, организована проверка.

Сейчас все трое детей находятся в безопасности: старший ребенок у бабушки, двое других – под присмотром в больнице. Предварительно, семья состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

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