Сквер на проспекте Амирхана в Казани преобразился к 40-летию Чернобыльской трагедии

В Казани завершилось благоустройство мемориального сквера на проспекте Амирхана, приуроченное к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Работы затронули территорию вокруг памятника ликвидаторам ядерной катастрофы.

В ходе реконструкции общественного пространства были установлены пять новых скамеек с урнами, заменено покрытие из брусчатки в центральной части площади и возле самого монумента. Значительное внимание уделили озеленению: на круглой клумбе высадили 260 многолетних растений, включая вейник бриллиантовый, очиток, кровохлебку лекарственную и гортензию метельчатую. Дополнительно в прошлом месяце на территории сквера появились 11 кленов и 13 кустов можжевельника.