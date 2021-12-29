«Слабый снежок и легкий морозец»: какая погода ожидает татарстанцев в январские каникулы

«В Новый год будет комфортная погода»

Несмотря на морозную погоду в последнюю неделю, праздничные дни татарстанцы встретят без мороза. По словам заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета, профессора Юрий Переведенцева, на территории Татарстана ожидается приход воздушных масс с Атлантики, поэтому температура будет повышенная.

«Погода определяется от того, как перемещаются воздушные массы. В период новогодних праздников они будут в определенной степени из Атлантики» — отметил эксперт.

Сейчас среднесуточная температура ниже климатической нормы, порядка −10 градусов. В уходящие дни 2021 года этот температурный фон сохранится. «Вот эти три дня — среда, четверг, включая вторник, температура будет ниже нормы», – добавил Переведенцев.

Такие морозы связаны с тем, что Татарстан находится под влиянием высокого атмосферного давления, рассказал метеоролог.

Однако в Новый год – 31 декабря территория республики окажется под влиянием циклона. В этот день выпадет слабый «снежок», на улице легкий морозец, прогнозирует Переведенцев.

«В Новый год будет комфортная погода для празднования» — поделился он. Дневная температура воздуха составит от −5 до −10 градусов.

«Сильных морозов и снегопада не видим»

Циклон продержится на территории Татарстана до 3 января. Далее температура снова понизится. Это связано со сменой воздушных масс, отметил эксперт.

По словам Переведенцева, температурный фон колеблется от прихода очередных циклонов: «Она [температура] идет волнами, то повышается, то понижается».

Также по данным Гидрометцентра РТ, в первый день 2022 года потеплеет до 0 градусов.

Точного прогноза на январь нет, так как погода меняется. Однако температура будет в пределах климатической нормы, добавил завкафедрой метеорологии.

В новогодние праздники не ожидается суровых морозов. «В данный момент процесс не перестроился, мы не наблюдаем сильного похолодания», – говорит Юрий Переведенцев.

Кроме того, Переведенцев не прогнозирует и обильных снегопадов. Это связано с тем, что больших осадков невозможно предсказать точно, так как циклоны огибают республику не по прямой.

«Циклоны проходят не через центр – мы на периферии оказываемся, либо на востоке» — рассказал он.

Какой была погода в 2021 году?

В этом году жители Татарстана мучались не только от аномальной летней жары, но и от очень холодных января и февраля. Как рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев, этот год был «максимально контрастным».

«Экстремально холодный февраль, и май-август были аномально теплые, мы даже не добрали по осадкам. Май был „летним« месяцем. Лето в Казани оказалось на 21 день продолжительнее, чем обычно», — поделился эксперт.

Летом татарстанцы почувствовали на себе глобальное потепление в полной мере. Температура в летние месяцы достигала более 36 градусов тепла, а в сельском хозяйстве фиксировали значительно ухудшение урожая из-за недостатка осадков. По словам эксперта, этим летом жители Татарстана недополучили около 100 миллиметров осадков.

Снег в республике выпал раньше обычного. Уже 12 ноября устоялся снежный покров. В первой декаде месяца выпало месячное количество снега. Однако в декабре циклон в виде дождя «украл» 15 сантиметров осадков.

Ноябрь был депрессивным для большинства жителей Татарстана из-за того, что они получили всего 5% солнечного света.

В декабре татарстанцев настигли сильные метели. Так, на прошедших выходных от непогоды пострадали не только автомобилисты, но и недавно установленные новогодние декорации на центральной улице в Казани.