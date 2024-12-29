Сладости и мандарины привезли в Лисичанск и Рубежное из Татарстана

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Россия/Мир
29 декабря 2024  18:20

Накануне новогодних праздников, Лисичанск и Рубежное получили наборы подарков из Республики Татарстан. 

Инициативу по отправке новогодних угощений организовало «Республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» при поддержке Раиса Татарстана. 

Подарочные наборы включают не только разнообразные сладости, но и мандарины, ставшие символом нового года. 

«Новогодняя радость зачастую заключается в мелочах. Сладкие подарки и мандарины для нас являются важной частью праздника и отражают тепло и заботу жителей Республики Татарстан», – отметил Фаниль Аглиуллин.

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Сладости и мандарины привезли в Лисичанск и Рубежное из Татарстана
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