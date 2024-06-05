Следком России расследует избиение участника СВО в Татарстане

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Татарстану Василию Липскому провести проверку по факту избиения участника СВО в Татарстане и представить доклад о результатах.

Информация об инциденте, зафиксированном на камеру и распространенном в социальных сетях, вызвала широкий общественный резонанс. Согласно данным, в Татарстане группа подростков напала на военнослужащего, вернувшегося из зоны проведения специальной военной операции.

Следственный комитет России рассматривает данный инцидент как серьезное правонарушение и принимает все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего и привлечения виновных к ответственности.