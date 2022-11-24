 Следком РТ начал проверку по факту ненадлежащего оказания услуг инвалиду
news_header_top_970_100

Следком РТ начал проверку по факту ненадлежащего оказания услуг инвалиду

В дальнейшем по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Республика
24 ноября 2022  15:50
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане началась проверка после того, как в СМИ появилась информация о ненадлежащем оказании услуг инвалиду первой группы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по РТ.

По информации, в Рыбно-Слободском районе 74-летний лежачий инвалид не может получить положенные ему средства для обеспечения жизни и вынужден закупать их на свои деньги. В дальнейшем по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что следственный комитет Татарстана организовал доследственную проверку после падения обломка сорванной крыши на женщину.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Эксперты РТ: праздник День матери обладает фундаментальным значением
Президент РТ увеличил численность госслужащих
В Казани из-за строительства второй ветки метро ограничат движение по улице Фучика
«Ак Барс-Динамо» одержал победу в первом домашнем матче чемпионата России
В Казани стартовал финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС
Президент РТ сообщил, что в Татарстане турпоток за 9 месяцев увеличился на 11%
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 76 случаев COVID-19
Казань стала лучшим городом в РФ для ведения гостиничного бизнеса