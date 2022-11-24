Следком РТ начал проверку по факту ненадлежащего оказания услуг инвалиду

В Татарстане началась проверка после того, как в СМИ появилась информация о ненадлежащем оказании услуг инвалиду первой группы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по РТ.

По информации, в Рыбно-Слободском районе 74-летний лежачий инвалид не может получить положенные ему средства для обеспечения жизни и вынужден закупать их на свои деньги. В дальнейшем по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что следственный комитет Татарстана организовал доследственную проверку после падения обломка сорванной крыши на женщину.