 Следователи СКР установили личность напавшего на школу в Ижевске
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Следователи СКР установили личность напавшего на школу в Ижевске

Мужчина был выпускником школы.

Россия/Мир
26 сентября 2022  13:11
Автор:
Ольга Ильина

Установлена личность напавшего на ижевскую школу №88 – Артем Казанцев, 1988 года рождения. Он из Ижевска, выпускник этой школы. Сейчас следователи СКР проводят обыск по месту его жительства и изучают личность нападавшего, его взгляды и окружение.

Также проверяется его приверженность к неофашистским взглядам и нацистской идеологии.

Напомним, сегодня утром Казанцев проник в школу №88 и начал там стрельбу. Во время нападения, по последним данным, погибли 13 человек, из которых семь детей, остальные взрослые. Также ранены 14 детей и семь взрослых.

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