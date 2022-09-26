Следователи СКР установили личность напавшего на школу в Ижевске

Установлена личность напавшего на ижевскую школу №88 – Артем Казанцев, 1988 года рождения. Он из Ижевска, выпускник этой школы. Сейчас следователи СКР проводят обыск по месту его жительства и изучают личность нападавшего, его взгляды и окружение.

Также проверяется его приверженность к неофашистским взглядам и нацистской идеологии.

Напомним, сегодня утром Казанцев проник в школу №88 и начал там стрельбу. Во время нападения, по последним данным, погибли 13 человек, из которых семь детей, остальные взрослые. Также ранены 14 детей и семь взрослых.