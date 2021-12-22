Следствие требует ареста ректора КФУ Ильшата Гафурова

Ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову предъявили обвинение в убийстве по найму. Следствие требует его ареста, сообщают ТАСС со ссылкой на представителей в суде.

Напомним, ректор КФУ был задержан по подозрению в заказном убийстве, совершенном в 1999 году. По источникам Ленты.ру, Гафурова сдал лидер ОПГ «29-й комплекс» Адыган Саляхов, дав показания на ректора.

Ранее пресс-секретарь ректора вуза Лейсан Закирова утверждала, что вчера (21 декабря) ректор до десяти вечера присутствовал на мероприятии «Студент года».