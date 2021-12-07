Следующие сутки в Татарстане ожидается мокрый снег и ледяной дождь

В Татарстане с 22 часов 7 декабря до 18 часов 8 декабря ожидается резкное ухудшение погодных условий, сообщает Гидрометцентр РТ.

По прогнозам синоптиков, на территории всей республики пойдет ледяной дождь и мокрый снег. На дорогах возможно образование гололедицы и снежной каши.

Порывистый ветер может дойти до 17м/c.

Ранее сообщалось, что доктор географических наук, профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал о теплом декабре в этом году. Январь, февраль и март 2022 года пройдет в условиях климатической нормы.