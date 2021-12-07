 Следующие сутки в Татарстане ожидается мокрый снег и ледяной дождь
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Следующие сутки в Татарстане ожидается мокрый снег и ледяной дождь

Возможен порывистый ветер до 17м/c.

Республика
7 декабря 2021  14:07
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане с 22 часов 7 декабря до 18 часов 8 декабря ожидается резкное ухудшение погодных условий, сообщает Гидрометцентр РТ.

По прогнозам синоптиков, на территории всей республики пойдет ледяной дождь и мокрый снег. На дорогах возможно образование гололедицы и снежной каши.

Порывистый ветер может дойти до 17м/c.

Ранее сообщалось, что доктор географических наук, профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал о теплом декабре в этом году. Январь, февраль и март 2022 года пройдет в условиях климатической нормы.

 

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Следующие сутки в Татарстане ожидается мокрый снег и ледяной дождь