Служба по контракту доступна даже тем, кто не проходил срочную службу – Военкомат РТ

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Республика
28 апреля 2024  14:42
Автор:
Владислав Косолапкин

Поступить на контрактную службу в Вооруженные силы РФ могут и те граждане, которые не проходили срочную службу в армии. Об этом сообщили в Военкомате РТ.

«Да, граждане, ранее не проходившие военную службу по призыву, имеют право поступить на военную службу по контракту при условии, что они соответствуют всем критериям, предъявляемым Министерством Обороны РФ к гражданам, подлежащим призыву на военную службу», – прокомментировал офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Для заключения контракта необходимо обратиться в любой военкомат республики или в казанский пункт отбора.

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