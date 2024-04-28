Служба по контракту доступна даже тем, кто не проходил срочную службу – Военкомат РТ

Поступить на контрактную службу в Вооруженные силы РФ могут и те граждане, которые не проходили срочную службу в армии. Об этом сообщили в Военкомате РТ.

«Да, граждане, ранее не проходившие военную службу по призыву, имеют право поступить на военную службу по контракту при условии, что они соответствуют всем критериям, предъявляемым Министерством Обороны РФ к гражданам, подлежащим призыву на военную службу», – прокомментировал офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Для заключения контракта необходимо обратиться в любой военкомат республики или в казанский пункт отбора.