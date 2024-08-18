Смертельное ДТП произошло на трассе в Татарстане

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Республика
18 августа 2024  13:42

Как сообщает Госавтоинспекция республики, в районе 12 часов дня на трассе Казань-Ульяновск-Старое Дрожжаное произошло столкновения «ВАЗ-2121» и «КАМАЗа». В результате ДТП погиб водитель «Нивы».

 Фото: Госавтоинспекция РТ

По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2121» не выбрав безопасную скорость и расстояние до впереди идущего «КАМАЗа», совершил с ним столкновение. От полученных травм водитель «Нивы» скончался на месте ДТП.

В данный момент выясняются все обстоятельства аварии.

Напомним, в прошлую пятницу в Салмачах произошло ДТП с пятью пострадавшими и одним погибшем.

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