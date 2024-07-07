Смертельное ДТП в Кайбицком районе: Лада съехала в кювет и перевернулась

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Республика
7 июля 2024  15:08

Как сообщается Госавтоинспекция Татарстана, в Кайбицком районе республики в воскресенье утром произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 6:10 утра на дороге «Большие Кайбицы-Камылово-Надеждино», автомобиль Лада Калина под управление 27-летнего водителя, съехал в кювет встречного направления и перевернулся. В результате водитель скончался на месте ДТП, а его пассажир 2001 года рождения был доставлен в больницу. Ведомство отмечает, что люди не были пристегнуты ремнями безопасности.

Напомним, сегодня также стало известно о смертельном ДТП с мопедом в Свияжске.

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