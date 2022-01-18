 «Сможем обеспечить прозрачность лечебного процесса»: РКБ в Казани переведут на цифровой формат
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«Сможем обеспечить прозрачность лечебного процесса»: РКБ в Казани переведут на цифровой формат

Больницу модернизируют по международному стандарту HIMSS для улучшения качества медуслуг.

Республика
18 января 2022  19:04
Автор:
Роза Габитова

Республиканскую клиническую больницу в Казани переведут на цифровой формат работы. Теперь у пациентов появятся электронные карты и браслеты. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил глава Министерства информатизации и связи Татарстана Айрат Хайруллин.

«Мы сможем обеспечить прозрачность лечебного процесса, появится настоящая электронная медицинская карта, в которой будут зафиксированы все действия, которые совершались с пациентом» — отметил он.

Также нововведения поспособствуют минимизации врачебных ошибок, добавил Хайруллин.

Больницу модернизируют по международному стандарту HIMSS для улучшения качества медицинских услуг. В настоящее время в России такая клиника только одна, а вторая появится в Казани.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане зарегистрировано 11 случаев заболевания омикроном.

 

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