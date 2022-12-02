 СМУ-88 объявило конкурс на лучший проект двора, победитель будет реализован на Портовой
news_header_top_970_100

СМУ-88 объявило конкурс на лучший проект двора, победитель будет реализован на Портовой

К конкурсу планируют привлечь как студентов вузов, так и опытных архитекторов.

Город
2 декабря 2022  10:52
Автор:
Ольга Ильина

Группа компаний «СМУ-88» проведет открытый конкурс на лучший проект благоустройства двора. Победителей наградят не только денежными премиями, но и возможностью реализовать свои проекты в жилых комплексах застройщика, в том числе и в ЖК на Портовой.

«Сегодня мы поняли, что нам не хватает новых решений, чтобы дворы сделали такой же шаг вперед в своем развитии, как и архитектура наших проектов. Особенно остро это чувствуется в проекте на Портовой. Мы нуждаемся в новых идеях и думаю, мы будем искать их все вместе — сейчас мы обсуждаем идею открытого конкурса на проект благоустройства дворов», - рассказал директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев на площадке форума «Казаныш», который проходит в экстрим-парке «Урам».

Условия конкурса пока на стадии обсуждения. В планах у компании привлечь к конкурсу как студентов вузов, так и состоявшихся архитекторов.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
СМУ-88 объявило конкурс на лучший проект двора, победитель будет реализован на Портовой
В Казани ограничение движение по улице Лебедева продлили почти на месяц
Татарстанцы сдадут зачет по финансовой грамотности
В Сармановский район срочно выехали экологи из-за разлива нефти
Минобороны показало видео ночной стрельбы во время учений мобилизованных под Казанью
На ремонт двух проспектов в Челнах из бюджета РТ выделят почти 1 млрд рублей
Для молодых бизнесменов Татарстана проведут брифинг
В Челнах предложили построить речной порт для пассажирских судов