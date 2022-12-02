СМУ-88 объявило конкурс на лучший проект двора, победитель будет реализован на Портовой

Группа компаний «СМУ-88» проведет открытый конкурс на лучший проект благоустройства двора. Победителей наградят не только денежными премиями, но и возможностью реализовать свои проекты в жилых комплексах застройщика, в том числе и в ЖК на Портовой.

«Сегодня мы поняли, что нам не хватает новых решений, чтобы дворы сделали такой же шаг вперед в своем развитии, как и архитектура наших проектов. Особенно остро это чувствуется в проекте на Портовой. Мы нуждаемся в новых идеях и думаю, мы будем искать их все вместе — сейчас мы обсуждаем идею открытого конкурса на проект благоустройства дворов», - рассказал директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев на площадке форума «Казаныш», который проходит в экстрим-парке «Урам».

Условия конкурса пока на стадии обсуждения. В планах у компании привлечь к конкурсу как студентов вузов, так и состоявшихся архитекторов.