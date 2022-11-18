Собчак не успокаивает состояние туалетов в челнинской горбольнице №5

Журналистка и блогер Ксения Собчак снова заявила о якобы изношенном состоянии горбольницы №5 Набережных Челнов. На этот раз она рассказала об отделении терапии.

«Обшарпанные стены и подоконники, треснутый потолок, отсутствие плафона, заклеенный линолеум. Но самое мое любимое — конечно же, туалет. Тут даже описания не нужно, достаточно взглянуть», - написала Собчак в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее журналистка уже сообщала о якобы полуразрушенном состоянии городской больницы №5 в Набережных Челнах. В Министерстве здравоохранения Татарстана прокомментировали публикацию, подчеркнув, что в здании каждый год проводится ремонт, а блогер использовала старые фото.