 Собчак не успокаивает состояние туалетов в челнинской горбольнице №5
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Собчак не успокаивает состояние туалетов в челнинской горбольнице №5

Блогер снова заявила о плохом состоянии больницы.

Республика
18 ноября 2022  09:30
Автор:
Ольга Ильина

Журналистка и блогер Ксения Собчак снова заявила о якобы изношенном состоянии горбольницы №5 Набережных Челнов. На этот раз она рассказала об отделении терапии.

«Обшарпанные стены и подоконники, треснутый потолок, отсутствие плафона, заклеенный линолеум. Но самое мое любимое — конечно же, туалет. Тут даже описания не нужно, достаточно взглянуть», - написала Собчак в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее журналистка уже сообщала о якобы полуразрушенном состоянии городской больницы №5 в Набережных Челнах. В Министерстве здравоохранения Татарстана прокомментировали публикацию, подчеркнув, что в здании каждый год проводится ремонт, а блогер использовала старые фото.

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