«Соблюдение договоренностей - ключевой принцип работы с инвесторами» - Минниханов на KazanForum

Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в экспертной дискуссии Генпрокуратуры РФ в рамках международного экономического форума "Россия — Исламский мир". Мероприятие, посвященное защите предпринимательства и иностранных инвестиций, прошло на площадке "Казань Экспо".

В своем выступлении руководитель республики акцентировал внимание на изменении подходов правоохранительных органов к взаимодействию с бизнес-сообществом. "Генпрокуратура существенно пересмотрела методы работы, особенно в отношении малого и среднего предпринимательства", — отметил Минниханов, приведя в пример систему оценки административного давления на бизнес в региональных рейтингах инвестиционной привлекательности.

Особое внимание было уделено международному сотрудничеству. "Несмотря на санкционное давление, внешнеторговый оборот сохраняется, что доказывает — Россия не изолирована", — заявил глава региона. Он подчеркнул значимость таких площадок, как KazanForum, для установления деловых контактов и поиска новых экономических партнеров.

Минниханов подробно остановился на инвестиционном потенциале Татарстана, где успешно функционируют особые экономические зоны "Алабуга" и "Иннополис", а также пять территорий опережающего развития. "Мы открыты для сотрудничества с бизнесменами из всех стран-участниц форума и готовы делиться своим опытом создания промышленных площадок", — заключил руководитель республики.