Вопрос — ответ: предусмотрено ли повышение пенсии опекунам детей-инвалидов

Читательница «Казанских ведомостей» спрашивает: Я являюсь опекуном своего сына, инвалида с детства. Предусмотрено ли законодательством какое-либо повышение размера моей пенсии?

Как ответила заместитель руководителя клиентской службы (на правах отдела) управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе Казани Г. А. Нафигина, недавно Федеральным законом № 18-ФЗ от 24.02.2021 г. внесены изменения в статьи 17 и 18 Федерального закона «О страховых пенсиях», предусматривающие увеличение размера вашей пенсии. А именно: законодательством закреплена возможность установления повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости либо страховой пенсии по инвалидности родителям, которые являются опекунами лиц из числа недееспособных инвалидов с детства, независимо от группы инвалидности и факта нахождения недееспособного инвалида с детства на иждивении родителя-опекуна.

Для этого необходимо обратиться с заявлением на перерасчет в клиентскую службу ПФР, представив следующие документы:

— свидетельство о рождении инвалида с детства;

— установление ребенку-инвалиду причины инвалидности «инвалид с детства», независимо от группы инвалидности;

— признание инвалида с детства недееспособным решением суда;

— назначение родителя опекуном недееспособного инвалида с детства, подтверждаемое актом органа опеки и попечительства.

Прием осуществляется по предварительной записи. Телефон для записи 8-800-6000-357 или на сайте Пенсионного фонда РФ pfr.gov.ru «Запись на прием».