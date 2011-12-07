Повторно подавать заявление на детское пособие не надо

Как ответила руководитель группы социальных выплат управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани Лилия Печенкина, 7 ноября 2020 г. вступил в силу Федеральный закон № 345-ФЗ от 21.10.2020 «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка», согласно которому ежемесячная выплата гражданам с детьми, достигшими в период с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года возраста одного года или двух лет, имеющим право на указанную выплату в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», назначается без подачи такими гражданами заявлений, предусмотренных законодательством.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие полномочия в сфере социальной защиты населения, и территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации информируют граждан о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. Продление получения ежемесячной выплаты производится с учетом волеизъявления владельца государственного сертификата.