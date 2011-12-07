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Как с пенсии по инвалидности перейти на пенсию по старости

Я получаю страховую пенсию по инвалидности, так как имею пожизненную инвалидность. 20 ноября мне исполнится 55 лет. Когда следует обратиться в Пенсионный фонд за назначением пенсии по старости и с какого срока она будет мне назначена? Наталья Семеновна
Как пояснила заместитель начальника отдела назначения и перерасчета пенсии управления ПФР в Ново-Савиновском районе г. Казани Л.Гиниятуллина, на основании части 6 статьи 22 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» страховая пенсия по старости вам будет установлена с 20 ноября, то есть при достижении установленного пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет). При этом подавать в Пенсионный фонд заявление о назначении страховой пенсии по старости не нужно. Она будет назначена в беззаявительном порядке, о чем вас письменно уведомят пенсионные органы. При наличии у вас дополнительных документов о стаже и (или) заработке, не представленных в территориальный орган ПФР ранее, необходимо представить документы в управление ПФР заблаговременно.Ежемесячная денежная выплата, которая установлена как лицу, признанному инвалидом, будет выплачиваться и далее, после назначения пенсии по старости.
КВ
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