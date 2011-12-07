Если пенсию не проиндексировали

Я на пенсии, отработала 4 с половиной месяца на полставки. Уволилась в конце февраля 2017 года. Пенсию мне не проиндексировали, а в августе добавили около 30 рублей. Что делать?АльфияКак пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани, в вашей ситуации можно сначала обратиться на «горячую линию» Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ по телефону 279-27-27.Специалисты «горячей линии» по продиктованному вами номеру вашего СНИЛС просмотрят информацию из электронной базы данных и дадут квалифицированные разъяснения о сложившейся ситуации, ходе ваших дальнейших действий и при необходимости осуществят предварительную запись вас на прием в территориальное управление Пенсионного фонда.