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Если пенсию не проиндексировали

Если пенсию не проиндексировали
Я на пенсии, отработала 4 с половиной месяца на полставки. Уволилась в конце февраля 2017 года. Пенсию мне не проиндексировали, а в августе добавили около 30 рублей. Что делать?АльфияКак пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани, в вашей ситуации можно сначала обратиться на «горячую линию» Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ по телефону 279-27-27.Специалисты «горячей линии» по продиктованному вами номеру вашего СНИЛС просмотрят информацию из электронной базы данных и дадут квалифицированные разъяснения о сложившейся ситуации, ходе ваших дальнейших действий и при необходимости осуществят предварительную запись вас на прием в территориальное управление Пенсионного фонда.
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