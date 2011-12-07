Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

О пенсии по потере кормильца круглому сироте

Я являюсь инвалидом с детства, инвалидность установлена первично до достижения 18 лет. Имею ли право на назначение пенсии по случаю потери кормильца как круглому сироте, если мне уже 24 года и родители умерли только сейчас? Светлана
Начальник отдела назначения и перерасчета пенсий управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Г.Нафигина пояснила, что круг лиц, имеющих право на назначение пенсии по потери кормильца, определен статьей 10 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях». К указанным лицам относятся, в частности, дети старше 23 лет, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами, независимо от того, что смерть родителей наступила после достижения ребенком возраста 23 лет. Таким образом, вы имеете право на назначение пенсии по случаю потери кормильца как круглому сироте.
КВ
Лента новостей