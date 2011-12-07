О пенсии по потере кормильца круглому сироте

Начальник отдела назначения и перерасчета пенсий управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Г.Нафигина пояснила, что круг лиц, имеющих право на назначение пенсии по потери кормильца, определен статьей 10 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях». К указанным лицам относятся, в частности, дети старше 23 лет, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами, независимо от того, что смерть родителей наступила после достижения ребенком возраста 23 лет. Таким образом, вы имеете право на назначение пенсии по случаю потери кормильца как круглому сироте.