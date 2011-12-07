Будет ли надбавка бухгалтеру, работавшему на селе?

Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, этот вопрос урегулирован специальным списком работ, производств, профессий, должностей, специальностей. В соответствии с ним устанавливается, как вы говорите, надбавка за сельский стаж, то есть повышение на 25% размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях». Это означает, что не любая работа и не в любой период засчитываются в льготный сельхозстаж.Список состоит из наименований более 500 профессий, должностей работников сельскохозяйственных предприятий, колхозов, фермерских хозяйств, занятых во всех видах растениеводства, животноводства, рыбоводства. Это и работники машинно-тракторных станций, межколхозных организаций, сельхозартелей, причем не только рядовые работники, но и руководители, а также представители смежных специальностей (инженеры-гидротехники, мелиораторы, энергетики). Главное, что местом их работы было сельскохозяйственное предприятие.Кроме того, существуют временные рамки для того, чтобы льготный сельский стаж был зачтен. Если работа осуществлялась до 1 января 1992 года на территории РСФСР (бывшего СССР) в колхозах, машинно-тракторных станциях, причем независимо от должности, то он включается. А вот в периоды работы после 1992 года уже будет иметь значение наименование организации, в которой осуществлялась работа.И еще, стоит особо подчеркнуть, что надбавка положена пенсионерам, постоянно проживающим в сельской местности. Так что если вы зарегистрированы в сельском населенном пункте и это отражено в пенсионном деле, подтверждать место жительства не нужно. А если пенсионер прописан в городе, а фактически проживает в селе и пенсию получает на банковский счет, то ему придется ежегодно подтверждать проживание путем подачи заявления в Пенсионный фонд или многофункциональный центр госуслуг.Если пенсия доставляется почтой по месту фактического проживания (в сельской местности), а не на банковский счет, то подтверждать место жительства не нужно.