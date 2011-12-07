Как получить справку об остатке маткапитала

Как пояснила заместитель руководителя клиентской службы (на правах отдела) отделения Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани Вера Гордеева, в целях информирования владельцы сертификата на материнский (семейный) капитал могут получить сведения об остатке средств на сайте Пенсионного фонда https://pfr.gov.ru и на сайте госуслуг www.gosuslugi.ru.

Доступ к услуге предоставляется гражданам, имеющим подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Информация об остатке средств по сертификату материнского (семейного) капитала выводится на экране в новом окне в режиме онлайн. Справка формируется в формате pdf.

Справку об остатке средств можно получить при непосредственном обращении в территориальный орган Пенсионного фонда. Предварительно заказать справку об остатке можно по телефону 8-800-600-03-57 либо через интернет-сайт Пенсионного фонда https://pfr.gov.ru.

Справки оформляются в течение одного рабочего дня, выдаются без очереди. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, в случае подачи заявления через представителя заявителя — документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя.