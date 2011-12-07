Почему нет сведений за стаж в 2021 году?

Как пояснили специалисты клиентской службы (на правах отдела) в управлении Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, при подсчете страхового стажа периоды работы, в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», подтверждаются на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета, представленных работодателем.

Согласно действующему законодательству сведения о страховом стаже работодатели представляют в ПФР ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом. То есть представление сведений за отчетный период 2021 года страхователи обязаны осуществить не позднее 01.03.2022.

В связи с этим сведения о стаже за 2021 год в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица появятся только после 1 марта 2022 года.