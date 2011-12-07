По каким обстоятельствам могут прекратить выплачивать пенсию?

На ваш вопрос ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани.

Выплата пенсии приостанавливается в следующих случаях:

— при неполучении установленной пенсии в течение 6 месяцев подряд — на 6 месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором истек указанный срок;

— при неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы — на три месяца начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок. По истечении указанных трех месяцев выплата этой пенсии прекращается;

— при достижении лицом, получающим пенсию по случаю потери кормильца, возраста 18 лет и отсутствии документов, подтверждающих его обучение по очной форме обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным программам, либо истечении срока обучения после достижения им возраста 18 лет — на 6 месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанному лицу исполнилось 18 лет, либо месяцем, в котором истек срок обучения (статья 24 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»);

— при истечении срока действия документа, выданного иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение его права на постоянное проживание в Российской Федерации (вида на жительство), — на 6 месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок указанного документа;

— при поступлении документов о выезде пенсионера на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации в иностранное государство, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, согласно которому обязательства по пенсионному обеспечению несет государство, на территории которого пенсионер проживает, и отсутствии документов, подтверждающих, что пенсионер не имеет права на пенсию на территории указанного государства, — на 6 месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступили указанные документы;

— при поступлении документов о выезде пенсионера на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации в иностранное государство, с которым Российской Федерацией не заключен международный договор, и отсутствии заявления пенсионера о выезде за пределы территории Российской Федерации — на 6 месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступили указанные документы;

— непредставление ежегодного подтверждения лицом, получающим страховую пенсию по случаю потери кормильца, достигшим возраста 18 лет, факта обучения по очной форме по основным образовательным программам в иностранной организации, осуществляющей образовательную деятельность, расположенной за пределами территории Российской Федерации, — на 6 месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок подтверждения факта обучения.

Порядок возобновления выплаты пенсии

При устранении обстоятельств, повлекших приостановление выплаты пенсий, выплата пенсий возобновляется. При этом пенсионеру выплачиваются неполученные им суммы пенсии за все время, в течение которого выплата пенсии была приостановлена. Подать заявление можно так же через личный кабинет на сайте ПФР и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

Выплата пенсии прекращается:

— в случае смерти пенсионера, а также в случае объявления его в установленном законодательством Российской Федерации порядке умершим или признания его безвестно отсутствующим. Выплата пенсии прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть пенсионера либо вступило в законную силу решение суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим;

— по истечении 6 месяцев со дня приостановления выплаты пенсии в случае утраты пенсионером права на назначенную ему пенсию, в том числе в случаях:

обнаружения обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, представленных в подтверждение права на указанную пенсию;

— истечения срока признания лица инвалидом;

— приобретения трудоспособности лицом, получающим пенсию по случаю потери кормильца;

— поступления на работу (возобновления иной деятельности, подлежащей включению в страховой стаж) лиц, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца в соответствии с указанной нормой признаются один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на страховую пенсию по случаю потери кормильца в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, и не работают).

Выплата пенсии восстанавливается:

— в случае отмены решения суда об объявлении пенсионера умершим или решения суда о признании пенсионера безвестно отсутствующим;

— по желанию пенсионера в случае наступления новых обстоятельств или надлежащего подтверждения прежних обстоятельств, дающих право на установление пенсии, если со дня прекращения выплаты указанной пенсии прошло не более 10 лет.