Вопрос — ответ: Если назначили пенсию ребенку, кто её будет получать

Управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин пояснил, что страховая или социальная пенсия, если ее получателем является ребенок, не достигший возраста 18 лет, либо признанное недееспособным лицо, достигшее возраста 18 лет, зачисляется на счет одного из родителей (усыновителей) либо опекунов (попечителей) в кредитной организации. В случае доставки страховой пенсии почтой пенсия вручается родителю (усыновителю) либо опекуну (попечителю) в соответствии с ранее поданным в ПФР заявлением.

Доставку пенсии возможно производить как на имя самого недееспособного или несовершеннолетнего гражданина, так и на имя его законного представителя. Законный представитель вправе выбрать любой предусмотренный законодательством способ доставки пенсии своего подопечного: через организацию почтовой связи, банк или иную организацию, занимающуюся доставкой пенсий. В случае зачисления пенсии недееспособного или несовершеннолетнего гражданина на личный счет родителя (усыновителя, попечителя, опекуна) выплаты не застрахованы от удержаний в счет погашения возникающих задолженностей.

Однако если законный представитель изъявит желание о том, чтобы пенсия подопечного доставлялась на номинальный счет, то поступающие на него социальные выплаты недееспособного или несовершеннолетнего, в случае возникновения долговых обязательств у законного представителя, защищены от удержаний в счет погашения задолженности.

Согласно Гражданскому кодексу средства со счета опекун может снимать в неограниченном количестве на нужды подопечного при условии соблюдения его интересов. Подробную информацию об особенностях открытия номинального счета получатели выплат могут получить в кредитных учреждениях.