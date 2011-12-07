Кто сможет выйти на пенсию в 2019 году?

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани пояснили, что долгие годы в России минимальный страховой стаж, дающий право на пенсию, составлял 5 лет. С внесением изменений в пенсионное законодательство роль страхового стажа в размере пенсии повысилась. С 2015 года к прежней норме 5 лет прибавляется по одному году, и к 2024 году минимальный стаж будет составлять 15 лет. По статистике, этот стаж вырабатывает большинство пенсионеров. В 2019 году для получения права на пенсию необходимо 10 лет стажа.