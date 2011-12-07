Увеличение возраста выхода на социальную пенсию

Как ответили нам в управлении Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г.Казани, гражданам, которые не приобрели права на установление страховой пенсии по старости, устанавливается социальная пенсия по старости.Согласно изменениям, вступившим в силу с 1 января 2019 года, граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеют право на социальную пенсию по старости по достижении возраста 70 и 65 лет, соответственно мужчины и женщины. Увеличение возраста выхода на пенсию с 65 до 70 лет у мужчин и с 60 до 65 лет у женщин будет проходить поэтапно, с шагом в один год.Кроме того, лица, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) в период с 01.01.2019 по 31.12.2020, могут получать социальную пенсию по старости на 6 месяцев раньше достижения возраста, предусмотренного Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».Например, мужчина достиг возраста 65 лет 31 января 2019 года, социальная пенсия по старости ему может быть назначена с 31 июля 2019 года. Аналогичные условия для установления социальной пенсии по старости применяются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации не менее 15 лет.