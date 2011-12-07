Кто из детей-инвалидов получит 10 тысяч рублей?

Как пояснила заместитель руководителя клиентской службы управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани А. К. Фаттахова, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 396 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей», право на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей имеют граждане Российской Федерации, проживающие на территории РФ и являющиеся:

— родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте от 6 до 18 лет при условии достижения ребенком 6 лет не позднее 1 сентября 2021 г., либо не достижения 18 лет на дату вступления в силу указа (02.07.2021). То есть дети, рожденные в период с 03.07.2003 по 01.09.2015;

— инвалидами или лицами с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимися по основным общеобразовательным программам (дети, рожденные в период с 03.07.1998 по 02.07.2003, в случае наличия инвалидности или ограниченных возможностей здоровья, и обучающиеся по школьной программе);

— законным представителем инвалидов или лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающих получать образование по основным общеобразовательным программам, в случае признания их недееспособными или ограниченно недееспособными.

Таким образом, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей полагается только тому ребенку, который является инвалидом с детства и обучается по основным общеобразовательным программам.