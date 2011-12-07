Пенсии и социальные выплаты можно оформить упрощенно до конца этого месяца

В пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ пояснили, что Пенсионный фонд России продлил ряд временных мер, введенных с апреля по июнь. До конца июля ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты.

Дистанционное назначение пенсии через личный кабинет

Большинство пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям, которые подаются через личный кабинет на портале Пенсионного фонда es.pfrf.ru и портале госуслуг. Доля таких обращений в настоящее время достигает более 70%.

Дистанционное назначение пенсии по телефону

Если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначении пенсии, территориальные органы ПФР при наличии контактной информации связываются с ним по телефону и получают согласие на оформление пенсии, что отражается в специальном акте. На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии и запускаются дальнейшие процессы по ее оформлению.

Кроме того, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В этом году ее размер составляет 11372,5 рубля.

Назначение и продление пенсии инвалидам

Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать только заявление, все остальные сведения фонд получает из реестра. При этом инвалид может направить электронное заявление и таким образом полностью дистанционно оформить выплату, не обращаясь за ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы.

Продление инвалидности также осуществляется заочно. При наступлении даты, до которой была установлена инвалидность по итогам освидетельствования, ее срок автоматически продлевается на полгода, как и право на пенсию и другие выплаты.

Продление выплаты пенсии по доверенности

По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности на другого человека, должен раз в год лично прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда или доставочную организацию, чтобы подтвердить получение пенсии. До конца июля данный порядок приостановлен, и факт получения пенсии подразумевается по умолчанию, благодаря этому выплата по доверенности продолжается даже по истечении выплатного периода.

Продление выплат пенсионерам без прописки

Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства в России, получают социальную пенсию. Согласно закону она назначается при условии личного заявления пенсионера, подтверждающего фактическое место жительства. После назначения пенсии такое заявление необходимо представлять раз в год, чтобы не потерять право на выплату. До конца июля порядок подтверждения места жительства приостановлен, поэтому пенсионерам не нужно подавать заявление в ПФР, чтобы продолжать получать пенсию.

Продление ежемесячной выплаты из материнского капитала

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, в ближайшие месяцы не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. В случае если период выплаты истекает до 1 октября, предоставление средств продлевается автоматически.